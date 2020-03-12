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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, Spor

Altınordu'da hasret bitti

TFF 1. Lig'de üst üste 2 maç kaybettikten sonra deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

12.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:11
Altınordu'da hasret bitti

TFF 1. Lig'de üst üste 2 maç kaybettikten sonra deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Geçen sezon 3 Mayıs 2019'da Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendiğinden bu yana ilk kez gurbetten evine 3 puanla dönen kırmızı-lacivertlilerin 315 günlük özlemi sona erdi. Bu sezon 13'üncü deplasman maçında ilk kez kazanan Altınordu, galibiyeti az sayıdaki taraftarıyla kutladı. Puanını 30'a çıkaran 14. sıradaki İzmir temsilcisi üzerindeki küme düşme stresini şimdilik attı. Altınordu son 7 haftada Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.

İstanbulspor zaferi sonrası, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu yıl deplasmanda oyun anlamında daha iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama skora yansıtamamıştık. Bu maç öncesi oyun sistemimizi değiştirdik. Bu kez hem skor hem de oyun anlamında kazandık. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının hemen başında Muhammed'le golü bulduk. Çabuk hücuma geçmek niyetindeydik ve oyunun belli dakikalarında bunu başardık. Rakibe sadece son bölümde bir pozisyon verdik. Son dakikalarda Atakan Üner ile skoru 2-0 yaptık. Geçen yıl da 10 Mart'ta İstanbul'da oynayıp 1-0 kazanmıştık. Takımımı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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