Altınordu Burak'tan patlama bekliyor
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Altınordu Burak'tan patlama bekliyor

14.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:31
Altınordu Burak'tan patlama bekliyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen 16 yaşındaki Burak İnce, sezonun ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen 16 yaşındaki Burak İnce, sezonun ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligin ilk haftasındaki Menemenspor ve 3'üncü haftadaki Boluspor deplasmanlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan genç yıldız adayı daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada skora katkı sağlayamadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 13 maçta toplam 448 dakika görev alan Burak'a sadece 5 kez ilk 11'de yer verdi. Orta sahada görev alan sol ayaklı genç krampon, kupada da 1 gol kaydetti.

Dünyaca ünlü bir internet sitesi tarafından 17 yaş altında dünyadaki en değerli oyuncu olarak ilan edilen ve 1 milyon Euro değer biçilen Burak İnce'den teknik heyet ve yönetimin ikinci yarıda patlama yapmasını beklediği ifade edildi. Burak'ı 2015'te o dönemki profesyonel futbolcuları Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol'u vererek Manisaspor altyapısından henüz 11 yaşındayken transfer eden İzmir temsilcisi, geçen sezon A takıma dahil edilen yıldız adayını ilerleyen yıllarda yüksek bir bonservis ücretiyle Avrupa kulüplerine satmayı planlıyor. Burak İnce, 1'inci Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıkmıştı.

Altınordu Burak'tan patlama bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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