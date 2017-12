Altınordu 94 Yaşında

Cumhuriyet döneminin ilk spor kulübü olarak 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu, 94. yılını törenle kutladı.



İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan Altınordu'nun 94. yıl törenine Altınordu Dernek Başkanı Dr. Salih Mertan, Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, A takım teknik ekibi, altyapı antrenörlerinin yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı.



TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun A takım kadrosundan Fatih Aktay, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı'nın da yer aldığı törende açılış konuşmasını Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki yaptı. Akseki, konuşmasında ilk kez gün ışığına çıkan ve Altınordu'nun kuruluşunu gösteren, İzmir Valiliğine ait evrakı katılımcılarla paylaştı. Akseki, "Cumhuriyetin ilk kulübü olarak asalet ve onurla yürüdüğümüz bu yolda daha nice 94 yılları kutlayacağız. Kulübümüzle her gün daha büyük gurur duyuyoruz" dedi.



Dernek Başkanı Dr. Salih Mertan ise Altınordu Kulübü'nün tarihi bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum. Bugün aramızda olan genç futbolcuların da bu heyecanımıza ortak olması bizleri ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.



Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Altınordulu bir baba ve amcaya sahip olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bugün her Altınordulu'nun çok daha büyük gurur duyduğu bir gün. Ama ne acıdır ki amcam İsmet Orhunbilge'yi de yıllar önce bugün toprağa verdik. Tarih böyle tesadüflerle dolu" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Altınordulu minik futbolcuların denize kırmızı karanfil atmasıyla sona ererken, grup daha sonra Konak Diş Hastanesi önündeki Süleyman Ferit Eczacıbaşı heykelini ziyaret edip kurucu başkana saygılarını sundu. - İZMİR