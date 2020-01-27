Altınordu: 3-3

27.01.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:51

STAT: Vefa

HAKEMLER: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera , Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)ALTINORDU: Erhan Erentürk - Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)GOLLER: Dk. 44 - Dk. 90+8 (P) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük) - Dk. 63 - Dk. 90+2 - Dk. 90+4 Kemal Rüzgar ( Altınordu )KIRMIZI KART: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Zeki Yıldırım, Alparslan Erdem, Aykut Özer (Fatih Karagümrük) - Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'in 19'uncu haftasının kapanış müsabakasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 24'e, İzmir ekibi ise puanını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmada, Fatih Karagümrük, 44'üncü dakikada Jorquera ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda Altınordu 63'üncü dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 70'inci dakikada bu gole Ramazan Civelek ile cevap veren ev sahibi tekrar öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında İzmir ekibi Kemal Rüzgar'ın 2 dakikada attığı iki golle mücadelede öne geçti: 2-3. Son dakikalarının nefes kestiği mücadelede Karagümrük 90+7'nci dakikada penaltı kazandı. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Jorquera maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Kaynak: DHA