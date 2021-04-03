Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, siparişlere yetişemiyor
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Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, siparişlere yetişemiyor

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Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, siparişlere yetişemiyor

Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, siparişlere yetişemiyorAKSARAY'da 9 ay önce altınlarını satıp kooperatif kuran 7 kadın girişimci, kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkardı.

Altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar, siparişlere yetişemiyor

AKSARAY'da 9 ay önce altınlarını satıp kooperatif kuran 7 kadın girişimci, kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkardı. Kadın girişimciler, ardından da 2 ay önce faaliyete geçirdikleri atölyede pantolon ve minder dikerek kendileriyle birlikte 40 kişiye istihdam sağladı. Siparişlere yetişemediklerini belirten kooperatif başkanı Nevin Aydın, " Biz İstanbul'da 2 büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık. 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günlük bin tane kadın pantolonu ile  bin 500 minder imal ediyoruz "dedi.  

Kentteki 7 kadın girişimci, kendi iş yerlerini kurmak için altınlarını satıp,  Akmedsan Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi adı altında bir kooperatif kurdu.  Kısa sürede ortak sayısı 15'e çıkaran kadın girişimciler  3 katlı 150 metrekarelik  bir alanda da tekstil atölyelerini oluşturdu. Ardından da pantolon ve minder üretimine başladı. Kooperatifin başkanı Nevin Aydın, üretime 2 ay önce başladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Biz 7 kadın ortak olarak 9 ay önce kooperatif kurduk. Kooperatifimiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu sırada ortak sayımız 15'e çıktı. Biz burada kadınlar olarak, küçük sermayelerimiz bir araya getirdik. Bunu, gurur duyarak söylüyorum. Evdeki birikimleri bilezik ve çeyrek altınlarını  satıp kooperatifimizi oluşturduk. Biz İstanbul'da 2 büyük firmayla görüşüp iş sözleşmeleri yaptık. 3 katlı 150 metrekarelik atölyemizde günlük bin tane kadın pantolonu ile  bin 500 minder imal ediyoruz."İstanbul'a iş görüşmesine gittiklerinde kadın girişimci kooperatifi olduklarını söylediklerinde herkesin yakından ilgilendiğini belirten Aydın, " Anadolu'dan İstanbul'a gidip kadın girişim ve üretim kooperatifi olduğumuzu söyleyince bize tüm kapılar açıldı. Bunun yanında kendi tesisatını bizim atölyeye kurarak destek olan kişilerde oldu. 2 ay önce üretime başladık. Şu an atölyemizde 15 kadın ortakla birlikte İşkur'un desteğiyle 10'u erkek 25 işçiye istihdam sağlamış olduk. Arkadaşlarımızdan bazıları kız meslek lisesi giyim bölümü mezunudur. Bunun yanında genç ve bu işin okulunu okumuş, moda tasarımcımızda var. Burada el ele verip iyi bir ekip oluşturarak hem çizim ve tasarımlar yapıyoruz, hem de dikiyoruz."'GÜÇLÜ KADINLAR, MUTLU YARINLAR' 'Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar' sloganıyla kooperatif kurmak için yola çıktıklarını ifade eden Aydın, "Türk toplumunda kadının ve güçlü olması gerekiyor. Biz bu işi Aksaray ilinde ve Türkiye genelinde kooperatifi işinde örnek oluruz diye yola çıktık. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Daha güzel projelere imza atacağız ve kadınlar olarak daha güçlü olacağımız inancı içindeyiz ve gün geçtikçe kadılar olarak güçleniyoruz." diye konuştu. 

Selçuk Üniversitesi moda tasarımı bölümü mezunu Hatice Sunamak, "Biz 7 kadınla başladığımız bu işte 40  kişiye ulaşmayı başardık.  Aldığımız siparişler sonrası yoğun çalışıyoruz. Biz bu işte daha yolun başındayız. Buraya hep beraber tırnaklarımızla kazıyarak, bir araya gelip güzel işler başardık." dedi.  

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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