Altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 498 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 450 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 498 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 234 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 116 milyon 711 bin 50,34 lira, işlem miktarı ise 234,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 152 milyon 957 bin 425,34 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu