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Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 500 lira, en yüksek ise 497 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 497 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 455 bin 129,28 lira, işlem miktarı ise 478,59 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 731 bin 955,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış502.600,001.773,50
En Düşük493.500,001.747,50
En Yüksek497.700,001.763,80
Kapanış497.700,001.747,50
Ağırlıklı Ortalama496.217,921.758,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)235.455.129,28

Toplam İşlem Miktarı (Kg)478,59

Toplam İşlem Adedi26

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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