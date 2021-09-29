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Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 50 lira, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 850 bin 671,85 lira, işlem miktarı ise 630,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 185 bin 198,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış494.800,001.741,10
En Düşük494.050,001.730,00
En Yüksek496.500,001.746,10
Kapanış496.500,001.743,70
Ağırlıklı Ortalama495.428,211.735,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)311.850.671,85

Toplam İşlem Miktarı (Kg)630,73

Toplam İşlem Adedi34

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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