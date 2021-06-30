Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 492 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 490 bin lirayı, en yüksek ise 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 492 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.289 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 279 bin 384,63 lira, işlem miktarı ise 1.289,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 645 milyon 797 bin 910,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, VakıfBank, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
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