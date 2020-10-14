Altının kilogramı 486 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 486 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.867 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 354 milyon 678 bin 867,06 lira, işlem miktarı ise 2.867,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 600 bin 977,02 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu