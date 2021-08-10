Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 500 lirayı, en yüksek ise 483 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 479 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.656 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 282 milyon 279 bin 155,86 lira, işlem miktarı ise 2.656,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 548 bin 84,74 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Yusuf Güney Seren Serengil
Spor Burak Elmas Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:47:22. #1.14#

title