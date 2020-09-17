Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 472 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi
17.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:19

Altın piyasasında, en düşük 469 bin 250 lira, en yüksek 475 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 600 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 961 bin 786,56 lira, işlem miktarı ise 600,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 932 bin 923,85 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 472 bin liraya geriledi

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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