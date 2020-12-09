Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi

09.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:47

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 468 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 469 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 468 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.401 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 137 bin 944,29 lira, işlem miktarı ise 1.401,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 652 milyon 478 bin 349,54 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 468 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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