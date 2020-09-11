Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi
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Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.

11.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:20

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI BİN KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi

Kaynak: AA

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