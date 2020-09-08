Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.

08.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:42

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.478 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 132 milyon 689 bin 229,72 lira, işlem miktarı ise 2.478,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 138 milyon 25 bin 760,27 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.750,001.928,50
En Düşük 461.000,001.920,00
En Yüksek465.000,001.934,35
Kapanış462.000,001.920,00
Ağırlıklı Ortalama 463.282,191.931,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.132.689.229,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.478,39
Toplam İşlem Adedi81
Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Kaynak: AA

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