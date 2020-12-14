Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi

14.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:04

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.941 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 639 bin 276,20 lira, işlem miktarı ise 3.941,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 835 milyon 833 bin 612,72 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (1)
REALİST: gramı 670 olacak diye millet 500 üstü iken girdi altına şimdi altın onlara işte
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