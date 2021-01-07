Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi
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Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi

07.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:16

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 445 bin lirayı, en yüksek ise 456 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 azalışla 452 bin 300 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.119 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 951 milyon 625 bin 64,27 lira, işlem miktarı ise 2.119,60 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 232 bin 533,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 452 bin 300 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (1)
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