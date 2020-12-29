Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi

29.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:36

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin lirayı, en yüksek ise 452 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 445 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 7.719 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 471 milyon 534 bin 159,16 lira, işlem miktarı ise 7.719,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 475 milyon 79 bin 221,50 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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