Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 179 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında 13 işlemde 12 milyon 516 bin 920 liralık ve 14 işlemde 26 milyon 112 bin 402,36 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 393 bin 842,9 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. Tic AŞ, Denizbank AŞ, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: