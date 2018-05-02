Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 174 bin 50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında 18 işlemde 26 milyon 319 bin 428,28 liralık ve 24 işlemde 61 milyon 240 bin 37,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 49 bin 548,1 bin liralık ve 1 işlemde 131 bin 818,1 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası AŞ, Rona Döviz ve Kıymetli Mad, Kuveyt Türk Katılım Banksı AŞ, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: