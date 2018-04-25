Altının Kilogramı 174 Bin 400 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 174 bin 400 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 174 Bin 400 Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 174 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 13 milyon 406 bin 640 liralık ve 29 işlemde 51 milyon 989 bin 787,46 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 376 bin 324,49 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 174.350,001.320,001.063,30
En Düşük 173.400,001.319,00
En Yüksek175.100,001.330,00
Kapanış174.400,001.322,00
Ağırlıklı Ortalama 174.112,211.324,24
İşlem Miktarı (Kg.)77,00000

1.221,12350
İşlem Sayısı1629
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)13.406.640,00

51.989.787,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.298,12350
Toplam İşlem Adedi45
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.035,18
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.039,78
Altın Endeksi Değişim (%)0,15

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et