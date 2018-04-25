Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 174 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 13 milyon 406 bin 640 liralık ve 29 işlemde 51 milyon 989 bin 787,46 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 376 bin 324,49 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: