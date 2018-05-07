Altın Yükselişe Geçti

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 180,6 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 178,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 179,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 295 LİRA, CUMHURİYET BİN 202 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 179,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 295 lira, Cumhuriyet altını da 1.202 liradan satılıyor.