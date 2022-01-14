Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üzerinde 795 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 796 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.305 lira, cumhuriyet altını da 5.319 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük düşüşle 1.822 dolardan kapanmasının ardından bugün yükselişe geçerek yeniden 1.825 dolar seviyelerine çıktı.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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