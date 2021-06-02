Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 526 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 526 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişin altının ons fiyatındaki düşüşle telafi edilmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 520,5 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 526,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, Cumhuriyet altını da 3.525 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 1.899 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını, yurt içinde ise yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarının artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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