Haftaya düşüşle başlayan altın 524 liradan satılıyor
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Haftaya düşüşle başlayan altın 524 liradan satılıyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 524 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek 860, Cumhuriyet altını ise 3 bin 511 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 527,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 524,0 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 860 lira, Cumhuriyet altını da 3.511 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.882 dolardan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI 1900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya düşüşle başlayan altın 524 liradan satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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