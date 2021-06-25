Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.328 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 500 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 496,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, cumhuriyet altını da 3.328 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 1.745 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.785 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair birbirinden ayrışan açıklamalarının altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.

Bugün dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatında yaşanan yükselişin kalıcı olması için 1.785 doların aşılması gerektiğine işaret eden analistler, 1.770 doların altına inilmesi durumunda ise satışların ivme kazanabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu