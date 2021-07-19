Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 liradan, cumhuriyet altını ise 3.320 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak saat 10:00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 497,0 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.320 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi. Enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade eden analistler, yurt içi piyasaların bugün öğleden sonra Kurban Bayramı tatiline gireceğini anımsattı. Analistler, uluslararası piyasalarda bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, cuma öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar