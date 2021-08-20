Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 491,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 491,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlayarak yükseliş eğilimini üst üste 3. güne taşımasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 491,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar/TL'nin değer kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, buna bağlı olarak yurt içinde altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan 1.790 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan