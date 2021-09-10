Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 488 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.801 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşunun endişe edildiği kadar şahinleşmemesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan