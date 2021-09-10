Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 488 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.801 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika duruşunun endişe edildiği kadar şahinleşmemesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor
Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris'in masa başındaki silahlı fotoğrafı gündem oldu
Taliban'ın yeni Merkez Bankası Başkanı İdris'in masa başındaki silahlı fotoğrafı gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Şenol Güneş Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:30:02. #1.14#

title