Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, cumhuriyet altını da 3.227 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 483,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 483,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, cumhuriyet altını da 3.227 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.815 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından gözlerin yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti. Tarım dışı istihdam verisinin para politikası üzerinde etkili olabileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL'nin altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirtti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
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