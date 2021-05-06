Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 477,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yükselişini üst üste 5. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 480 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını da 3.220 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,57 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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