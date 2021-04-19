Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 461,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 463 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.787 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserliğin, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvili faizinin yüzde 1,55'e gerilemesiyle altının ons fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi
Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Nur Sürer İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:05:57. #1.16#

title