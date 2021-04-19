Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 lira seviyesinden işlem görüyor

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 461,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 463 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.787 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserliğin, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvili faizinin yüzde 1,55'e gerilemesiyle altının ons fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk