Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 451 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 739 lira, cumhuriyet altını da 3.011 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 451 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 739 lira, cumhuriyet altını da 3.011 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesinin, alternatif bir yatırım aracı olarak altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, gram altının ise kur odaklı hareketine devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.746 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin emtia fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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