Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 449 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını da 2.996 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 448 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 449 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını da 2.996 liradan satılıyor. Analistler, ABD ve Avrupa'da piyasaların Paskalya tatili dolayısıyla işleme kapalı olduğunu, dün yüzde 1,3 yükselen altının ons fiyatının Asya'daki sığ piyasada 1.730 dolar seviyelerinde dengelendiğine işaret ederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün emtia fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

SIKI PARA POLİTİKASI TL'Yİ POZİTİF ETKİLEDİ

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı iletişiminin kur tarafına pozitif yansıdığını, bunun gram altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi de desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu