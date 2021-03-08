Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 413 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 413 liradan işlem görüyor

08.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:42

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, cumhuriyet altını da 2.763 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 413 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, cumhuriyet altını da 2.763 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.720 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti. Bugün piyasalar üzerinde etkili olacak önemi bir makroekonomik veri bulunmadığını ifade eden analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyesinin önemli destek, 1.720 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 413 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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