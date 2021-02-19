Haftanın son gününde gram altın 398 liradan işlem görüyor
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Haftanın son gününde gram altın 398 liradan işlem görüyor

19.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:45

Haftanın son gününde gram altın sınırlı olsa da değer kazanarak 398 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650, cumhuriyet altını ise 2 bin 660 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı. Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

ALTININ ONS FİYATI 1820 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile G7 Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haftanın son gününde gram altın 398 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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