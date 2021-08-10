Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın
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Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın

Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Gram altında hafta başında bir gecede 30 liralık düşüş olurken, yatırımcılar büyük şok yaşadı. Birçok kişi kara kara ne yapacağını düşünürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Söz konusu düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyen Memiş, "Bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almayın" dedi.

Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu. Gram altın 30 lira birden değer kaybetti.

"DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YATIRIMCIYI TUZAĞA ÇEKMEKTİR"

Altında yaşanan düşüşten sonra yatırımcıların panik yaptığı için korku satışları gerçekleştirdiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altında neredeyse 30 liralık bir değer kaybı gördük. 480 lira seviyesinden 450 lira seviyelerine kadar geriledi. Altında 4 milyar dolara yakın satış yapıldı. Merkez bankaları ve büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyor. Burada amaç insanların yatırım aracı olarak doları benimsemeleri. 'Her şey Fed'in kontrolü altında, enflasyonun kalıcı olduğunu düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor' gibi bilerek ve isteyerek algı yapıyorlar. Enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları her zaman değerli olacağı için altına operasyon yapmak onların işini daha da kolaylaştıracaktır. Bu operasyonları da çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. Bu sert düşüşlerin nedeni altın yatırımcısını tuzağa çekmektir." dedi.

"PANİKLE SATIŞ POZİSYONU ALMAYIN"

Yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyaran Memiş, "Ons altın 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine sert bir şekilde geriledi. Ancak geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Demek ki burada her baskılanma, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. Sonbaharda enflasyonun etkilerini daha çok hissedeceğiz. Dolayısıyla bu düşük fiyatlamaların kalması çok zor. Bu sebeple panikle satış pozisyonu almamalı. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda ons ve gram altındaki bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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