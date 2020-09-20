Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
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Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar taklit altın takılara büyük rağbet gösteriyor. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar 3 gerçek bileziğin yanına 7 de sahte bilezik alıyor.

20.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:09

Gelen son zamlar ile artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor. İstenilen takıları alamayan vatandaşlar gerçek altınların yanına taklit altınlar alarak açıklarını kapıyor. Gerçeğinden kuyumcuların ayırt edebildiği taklit altınlar büyük ilgi görüyor.

''3 GERÇEK BİLEZİK, 7 TAKLİT BİLEZİK''

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor. Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor. Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

15 İLA 40 LİRA ARASI ALTIN BİLEZİK

Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, "Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor" dedi.

Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

Kaynak: İHA

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