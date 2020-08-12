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Altın ve gümüş fiyatları "aşı umuduyla" sert düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in.

Altın ve gümüş fiyatları
12.08.2020 08:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in. dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescil ettiklerini açıklamasının ardından inişe geçen altın fiyatları 1,900 doların da altına gerilerken, gümüş de 24 doların altına indi.

Putin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus bilim insanlarının gereken tüm testleri başarıyla tamamladıklarını ve aşının güvenli olduğunu kanıtladıklarını vurguladı.

Putin, "Epidemiye karşı yeterli başarıyı gösteren ilacımız yalnızca Rusya'ya değil tüm dünyaya umut oldu" dedi.Putin'in ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilaç şirketi Moderna Inc. ile 1.5 milyar dolarlık bir aşı anlaşması yaptığı haberi yayıldı; habere göre, şirket hazır duruma gelir gelmez ABD'ye 100 milyon doz teslim edecek.

Bu gelişmelerle, geçen haftalarda 2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören altının ons fiyatı sert çakılma ile 1,880 dolar düzeyine kadar gerilerken, gümüş de 29.86 dolarlık tarihi zirvesinden 24 dolar bandına indi.


Kaynak: DHA

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