Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor
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Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor

02.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:54

Yeni haftaya rekor seviyelerde başlayan altın ve dolar rekor tazelemeye devam ediyor. Güne 8.40 liradan başlayan dolar, 8.44 liraya, 508 liradan başlayan gram altın ise 512 liraya yükseldi.

Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan altın ve doların yükselişi bu hafta da engellenemedi. Yeni haftanın ilk işlem gününe yükseliş yönünde başlayan dolar ve altın gün içinde bu yükselişini sürdürdü ve rekorlarını tazeledi.

Yeni haftaya 8.40 seviyesinde başlayan doların yükselişi devam etti. Dolar 15.30 itibariyle 8.44 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9.82 liradan, sterlin ise 10.91 liradan işlem görüyor.

Dövizdeki yükselişin yanı sıra altında da yükseliş devam etti. Güne 508 liradan başlayan gram altın yine aynı saatlerde 511,92 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 836.80 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 334 liradan işlem görüyor.

ABD SEÇİMLERİ DOLARI ETKİLEDİ

Analistler yaptığı değerlendirmelerde ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin doların yükselişinde etkisi olduğunu belirtti. Öte yandan dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınının da dolar ve altının yükselişinde etkisi olduğu aktarıldı.

Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor
Haber Yorumları (4)
X KİŞİ: MUTLU KİŞİ BIRAKMADINIZ ÜLKE AMA SUÇ SİZDE DEĞİL DIŞ GÜÇLERDE VE BİZDE
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
DOLARLA MAAŞ ALMIYORUZ.....!: Türkiyede aç yok. . . . . . . . . . . . . . . ? Askıda ekmek. . . . . . . . . ! dolarla mı maaş alıyorsunuz. . . . . . . . . . . . . . ? ithal , kaçak dolarla. . . . . . . . ? tarım , hayvancılık yok, bitmiş vaay anam , vayyyyy, vayyy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
ASAF: olsun ne olacak maaşımızı altın ve dolardanmı alıyoruz.
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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