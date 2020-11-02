Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor

Yeni haftaya rekor seviyelerde başlayan altın ve dolar rekor tazelemeye devam ediyor. Güne 8.40 liradan başlayan dolar, 8.44 liraya, 508 liradan başlayan gram altın ise 512 liraya yükseldi.

Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan altın ve doların yükselişi bu hafta da engellenemedi. Yeni haftanın ilk işlem gününe yükseliş yönünde başlayan dolar ve altın gün içinde bu yükselişini sürdürdü ve rekorlarını tazeledi.

Yeni haftaya 8.40 seviyesinde başlayan doların yükselişi devam etti. Dolar 15.30 itibariyle 8.44 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9.82 liradan, sterlin ise 10.91 liradan işlem görüyor.

Dövizdeki yükselişin yanı sıra altında da yükseliş devam etti. Güne 508 liradan başlayan gram altın yine aynı saatlerde 511,92 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 836.80 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 334 liradan işlem görüyor.

ABD SEÇİMLERİ DOLARI ETKİLEDİ

Analistler yaptığı değerlendirmelerde ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinin doların yükselişinde etkisi olduğunu belirtti. Öte yandan dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınının da dolar ve altının yükselişinde etkisi olduğu aktarıldı.