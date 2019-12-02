Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı

02.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:42

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Messi böylece bu ödülü altıncı kez kazanmış oldu.







Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle