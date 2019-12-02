Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı
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Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

02.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:42
Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, 'nın Arjantinli yıldızı kazandı. Messi böylece bu ödülü altıncı kez kazanmış oldu.



Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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