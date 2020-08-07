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Altın rekor düzeye yakın, Brent 45 dolarda

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan altın bu düzeylere yakın hareket ederken, ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada önemli ölçüde azaldığını gösteren verilerin ardından yükselen Brent petrol 45 doların üzerinde tutunuyor.

Altın rekor düzeye yakın, Brent 45 dolarda
07.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:26

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan altın bu düzeylere yakın hareket ederken, ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada önemli ölçüde azaldığını gösteren verilerin ardından yükselen Brent petrol 45 doların üzerinde tutunuyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı. 

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.24 düşüşle 45.01 dolar,Batı Teksas yüzde 0.07 düşüşle 41.88 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 2,060.35 dolar,gümüş yüzde 0.95 düşüşle 28.65 dolar,bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,platin yüzde 2.15 düşüşle 978.47 dolar,paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,222.47 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 850 liraya, Cumhuriyet altını da 3,368 liraya yükseldi.İnfo Yatırım FX'in analizinde, altının 2020 yılında yaklaşık yüzde 35 yükseldiğine işaret edilerek şöyle denildi: "Küresel bazda yaşanan gelişmeler altındaki hareketliliği etkilerken düşen tahvil reel faizleri, doların küresel bazda zayıf performansı ve genel olarak küresel bazda ekonomiye dair endişelerin derinleşmesi altında yeni rekorların kırılmasına neden oluyor. "Son günlerde piyasalar ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin haber akışlarını takip ediyor."Gelen haber akışları ile birlikte ABD'de yeni teşvik paketine yönelik beklentiler artıyor ve bu beklentiler altında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor. "Bununla birlikte piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisini takip edecek. "Veri ile birlikte gelecek olan ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri incelenecek. 

"TSİ 15: 30'da gelecek olan veri beklentilerin üzerinde gelirse dolarda toparlanma hareketleri gerçekleşebilir ve bu da altında bir miktar gevşeme yaşatabilir."


Kaynak: DHA

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