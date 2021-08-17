Altın kızlar yeniden Avrupa sahnesinde
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Altın kızlar yeniden Avrupa sahnesinde

Altın kızlar yeniden Avrupa sahnesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesporun altın madalyalı sporcuları Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası ile Ümitler Avrupa Karate Şampiyonası'nda bir kez daha Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesporun altın madalyalı sporcuları Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası ile Ümitler Avrupa Karate Şampiyonası'nda bir kez daha Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesporun Judo ile Karate Milli Takımlarında formayı giyen altın madalyalı sporcuları yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. Letonya'nın Riga Şehrinde 17-20 Ağustos tarihleri arasında Judo Ümitler Avrupa Şampiyonasında Denizli Büyükşehir Belediyesporun altın madalyalı sporcusu Reyhan Oğuz mücadele edecek. 20-22 Ağustos tarihleri arasında ise Finlandiya'nın Tampere kentinde yapılacak Ümitler Avrupa Karate Şampiyonasında Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan'da ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için ter dökecek. Genç Bayan Kata ve Bayan Kata Takımının Milli Takım Antrenörlüğünü yapan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu antrenör Muhammet Kaya da Türk karate tarihinde Avrupa Şampiyonasında görev alan en genç Milli Takım Antrenörü olacak.

Denizli'nin gençlerinin şehrini ve ülkesini başarı ile temsil edeceğine inandığını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bizim çocuklarımız bir kez daha şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmak için Avrupa sahnesinde mücadele verecek. Temennimiz ay yıldızlı bayrağımızı en yukarıya taşımaları. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize dönecekler, her birine yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Altın kızlar yeniden Avrupa sahnesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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