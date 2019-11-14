Altın kız Şevval Rektör Budak'ı ziyaret etti

14.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:27

BOSNA Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Şubesi'nin milli sporcusu Şevval Tekin, annesi ve antrenörü ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Genç sporcunun Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Rektör Budak, sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçük yaştan beri Ege Üniversitesi bünyesinde spor yapan özel sporcu Tekin'in elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Budak, Egeli sporcuların dünya çapında başarılara imza attığını hatırlattı.

Budak, "Ege Üniversitesi olarak Türkiye'nin gururu oluyoruz. Özel sporcumuz Şevval'i tebrik ediyorum. Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yeter ki Türk Bayrağını şampiyonalarda dalgalandırmaya devam etsinler" diye konuştu.Kızına spor yaşamında en büyük desteği verip onu bir an olsun yalnız bırakmayan anne Müjgan Tekin, desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür edip, "Bir anne olarak çok mutluyum. Başta Rektörümüz olmak üzere, antrenörümüz ve üniversitemize minnettarım. Biz hep iyi insanlara denk geldik. Dilerim herkes böyle iyilere denk gelir" dedi.

Turnuva ve öncesindeki hazırlıklarının yaklaşık 11 günlük bir süreci kapsadığına değinen genç sporcunun antrenörü Anıl Şen, söz konusu sürecin 5 gününü kampta antrenman yaparak geçirdiklerini söyledi. Daha çok çalışarak hedeflerini büyütmeyi istediklerini dile getiren Şen, "İyi bir kamp dönemimiz oldu. Şevval madalya almaya çok hevesliydi. İlk gün 2 son gün de 1 madalya alarak toplamda 3 madalyayla ülkemize döndük. Bunun 10 Kasım'da olması bizim için daha büyük bir anlam ifade etti. Daha çok çalışarak hedeflerimizi de büyütmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA