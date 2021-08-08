Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale'de buluşacak
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Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale'de buluşacak

Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale'de buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Pamukkale Yağlı Güreşleri" 22 Ağustos 2021 tarihinde Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ülkenin altın kemerli pehlivanlarının katılacağı organizasyona tüm Denizli'yi davet ederek, "Bu spor etkinliğimize önemli pehlivanlar katılacak. Şampiyonların buluştuğu bir organizasyon olacak" dedi.

Pamukkale Belediyesi, çok önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Geleneksel spor dallarından biri olan yağlı pehlivan güreşleri "Pamukkale Yağlı Güreşleri" adıyla gerçekleşecek. 22 Ağustos 2021 tarihinde Denizli Atatürk Stadı'nda saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek olan "Pamukkale Yağlı Güreşleri"ne önemli pehlivanlar katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil "Pamukkale Yağlı Güreşleri"nde şampiyon olabilmek için güreşecekler.

"Tüm halkımız davetli"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçen yıl için planlanan organizasyonun koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleşemediğini ifade ederek, "Bu önemli organizasyon için hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye'nin önemli pehlivanları bu güreşler için Denizli'ye gelecek. Yağlı pehlivan güreşlerinde altın kemer kazanan birçok pehlivan Pamukkale Yağlı Güreşleri şampiyonluğu için mücadele edecek. Şuanda ülkemizin farklı noktalarında güreşler gerçekleşiyor. Pamukkale'mizin tanıtımı için büyük öneme sahip olan bu etkinliğimizi kazasız belasız gerçekleştirmek istiyoruz. 22 Ağustos 2021 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan güreşlere tüm Denizli halkını davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Altın kemerli pehlivanlar Pamukkale'de buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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