'Altın güreşçiler' turnuvaya damga vuruyor

27.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:26

Manavgat Belediyesi'nin Güreş Takımı sporcuları Antalya'da düzenlenen Grekoremen Serbest Stil Antalya İl Seçme Müsabakalarında aldıkları madalyalar ile turnuvaya damgasını vurdu.



Antalya İl Şampiyonası Müsabakası'nda güreş tutan 11-12 yaş kategorisinde 38 kilogramda Mustafa Mert Yılmaz altın madalya, 57 kilogramda Hasbi Mikail Seçim altın madalya, 30 kilogramda Yusuf Ege Akış bronz madalya, 41 kilogramda Ramazan Deniz bronz madalya alırken 13 yaş kategorisinde güreş tutan 38 kilogramdaki Gökhan Cumbul altın madalya, 44 kilogramda Fahri İnce gümüş madalya, 52 kilogramda İbrahim Öztürk ise bronz madalya ile turnuvada başarı elde etti.



Sporda kazanılan başarıların artarak devam etmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başarının olduğu her yerde Manavgat Belediyesi'nin olmaya devam edeceğini dile getirdi. Başkan Sözen, "Antalya İl Seçme Müsabakalarında Manavgat Belediyemiz bünyesinde spor faaliyeti gösteren çocuklarımızın aldıkları başarılar ğöğsümüzü kabartıyor. Çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Manavgat Belediyemiz spora ve sporculara destek olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA