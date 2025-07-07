ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 7 Temmuz Pazartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

?ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 10:04 itibariyle yüzde -0,75 değer kaybederek 6839,75'ten işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:04 itibariyle yüzde -0,75 değer kaybederek 13679,50'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 10:04 itibariyle yüzde -0,75 değer kaybederek 27316,77'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 10:04 itibariyle yüzde -0,10 azalarak 28434,54'ten işlem görüyor.

Reşat altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 10:04 itibariyle yüzde -0,10 azalarak 29294,91'den işlem görüyor.