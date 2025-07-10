ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 10 Temmuz Perşembe bugün Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın kaç TL?

10 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 10 Temmuz Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 20:01 itibariyle yüzde 0,03 değer kazanarak 6916,84'ten işlem görüyor.

Son dakika altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 20:01 itibariyle yüzde 0,03 değer kazanarak 13833,67'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 20:01 itibariyle yüzde 0,03 değer kazanarak 27624,65'ten işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 20:01 itibariyle yüzde 0,26 artarak 28532,38'den işlem görüyor.

Reşat altını kaç TL

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 20:01 itibariyle yüzde 0,26 artarak 29395,70'ten işlem görüyor.