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Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.104,00 lira oldu.

Altın fiyatları
02.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:43

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.104,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,50 467,70 467,70 467,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.082,00 3.103,00 3.083,00 3.104,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,60 429,60 426,60 429,60
Lira(Tam) Ziynet 3.012,00 3.032,00 3.013,00 3.033,00
Yarım Ziynet 1.506,00 1.516,00 1.507,00 1.517,00
Çeyrek Ziynet 753,00 758,00 753,00 758,00

Kaynak: AA

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