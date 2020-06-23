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"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi

İstanbul Altın Rafinerisi, bazı medya organlarında yer alan "Altın devinde miras kavgası" haberiyle ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

23.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:08

Geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında yer alan "Altın devinde miras kavgası" adlı haber için İstanbul Altın Rafinerisi'nden bir açıklama geldi. İtibarlarının zedelendiğini belirten şirket, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İstanbul Altın Rafinerisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.06.2020 tarihinde bir gazetenin ön sayfadan girilerek, ayrıca ekonomi sayfasında büyük yer ayrılmış olan haber esas alınarak, bazı gazetelerde ve medya sitelerinde yer bulan "Miras Kavgası" haberinde yer alan bazı iddialar şirketimizi hedef aldığından ve itibarını zedeleyecek unsurlar içerdiğinden cevap hakkı doğmuştur.

İstanbul Altın Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odası en büyük şirketler listesinde ilk yirmide, ülke ihracatında ise, ilk onda yer alan, halka açık olmayan, değerli metal sektöründe LBMA (London Bullion Market Association) tarafından akredite edilmiş, altınları dünyada kabul gören 68 rafineriden biri olan, hatta dünyaca kabul gören bu 68 rafineri içerisinde büyüklük itibarı ile ilk onda bulunan, tüm dünyada yüksek repütasyona ve saygınlığa sahip global bir firmadır.

"MİRAS KAVGASI YAŞANMAMIŞTIR"

Şirketimiz 1996 yılında kurulmuş olup, 2002 yılında Halaç Ailesi'nin (Fazlı Halaç, Ömer Halaç, Özkan Halaç ve Özcan Halaç) İstanbul Altın Rafinerisi hisselerinin çoğunluğunu alması ile faaliyetine devam etmiştir. 2008 yılında hissedarlardan Ömer Halaç'ın vefat etmesi ile, yaklaşık 12 yıldır Ömer Halaç'ın varisleri, Özcan Halaç, Fazlı Halaç ve diğer kurucu ortaklar Genel Kurullarda temsil edilmekte ve şirket, profesyonel bir Yönetim Kurulu tarafından başarı ile yönetilmektedir.

Bugün tüm bu yaşanan süreç göstermektedir ki, ne aile içinde ne de şirkette bir miras kavgası oluşmamış, miras hukuku tamamen yerini bulmuş ve şirket hisseleri varislere geçmiş, 12 yıl boyunca misli ile büyüyen şirkette yaşanan sermaye artışlarında da her zaman varislerin hisse oranları korunmuştur.

"BU DAVALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ŞİRKET LEHİNE SONUÇLANDI"

Söz konusu haberin içeriğini oluşturan süreçler ise, vefat tarihinden itibaren miras konusunda herhangi bir kavga olmamasına rağmen, rahmetli Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç'ın şahsi husumet ve hırslarla açmış olduğu çeşitli davaların bugüne kadar sürmesi ile ortaya çıkan uzunca bir süreç olup, haber değeri taşıyacak yeni bir durum söz konusu değildir. Bu süreç uzun bir süreç olup şirkete karşı çok sayıda dava vardır ve bu davaların büyük çoğunluğu şirket lehine sonuçlanmış, devam edenler de bilirkişi raporları ile şirketin haklılığı kanıtlanmıştır.

İddiaları başlıklar halinde cevaplandırmak gerekirse;

1- 3 çocuğu olan İlknur Halaç'ın şirkette yüzde 32 hisseye sahip olduğu iddiası gerçek dışıdır. Kendisinin şirketteki hissesi yüzde 7,9'dur. Reşit olmayan 2 çocuğunun hisseleri 20.02.2020 tarihine kadar anne İlknur Halaç tarafından temsil edilmekte iken, sonrasında 20.02.2020 tarihinde mahkemenin verdiği karar ile çocukların hisselerinin temsili anne İlknur Halaç'tan alınarak, doğru yönetilmesi ve idaresi amacıyla kayyum yönetimine bırakılmıştır. Şirketimiz için bu hisselerin muhatabı kayyumluk müessesidir. Diğer 3. çocuk İlker Halaç ise, reşit olduğu tarihten itibaren kendi hisselerinin sahibi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

2- İlknur Halaç sahip olduğu paya ilişkin haklarını kullanamadığını iddia etmektedir. Bu iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Hissedar olarak payları bugüne kadar yapılan tüm şirket genel kurullarında gerek kendisi gerekse vekilleri aracılığı ile temsil edilmiştir. Şirketimiz her Genel Kurul'dan önce yasa gereği ortakların şirket defterlerini inceleyebilmesi için şirket merkezinde hazır bulundurmaktadır. Nitekim İlknur Halaç da vekilleri vasıtası ile bu kayıtları incelemiştir. Şirkete alınmaması gibi bir durum kesinlikle gerçek dışıdır.

3- Özel denetçi konusu ise, 2017-2018 yılları arasındaki 1 yıllık bir dönem için İlknur Halaç'ın talebi üzerine mahkemenin, Türk Ticaret Kanunu gereği azınlık hakkı sebebi ile verdiği sınırlı bir denetimdir. Şirketimiz Uluslararası Bağımsız Denetim firmaları tarafından ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile zaten sürekli denetlenmektedir ve raporlar sürekli yayınlanmaktadır."

'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi

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